Wie der Kreis Herford am Freitag mitteilt, wurde der Fall bei einem Laborscreening bestätigt. Vier Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Dazu kommen weitere sechs Personen, die Kontakt zu Infizierten mit der britischen Mutante hatten und elf Personen, die Kontakt zu Infizierten mit der südafrikanischen Mutante hatten. Die Ursprünge dieser Infektionsketten liegen nicht im Kreis Herford.

Da die mutierten Viren als weitaus ansteckender gelten als das ursprüngliche Coronavirus, greifen in diesen Fällen „strengere Regelungen“. „Das Gesundheitsamt orientiert sich eng an den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes und geht in diesen Fällen auch darüber hinaus“, sagte Gesundheitsdezernent Norbert Burmann

Landrat Jürgen Müller zeigt sich besorgt, auch wenn es nur eine Frage der Zeit gewesen sei, dass diese mutierte Variante auch im Kreis Herford nachgewiesen wird. „Oberstes Ziel bleibt es, die Ausbreitung zu verhindern. Auch wenn die Inzidenzwerte in den vergangenen Tagen rückläufig waren, zählt es nun einmal mehr, die bestehenden Regeln streng zu beachten und sehr vorsichtig zu sein“, sagte er.