Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (65), Spenge (11), Bünde (58), Löhne (68), Vlotho (25), Enger (38), Rödinghausen (30), Hiddenhausen (24) und Kirchlengern (24).

Zudem gibt es zwei weitere Todesfälle zu vermelden. Dabei handelt es sich um eine 92-jährige Frau aus einer Pflegeeinrichtung in Rödinghausen und einen 95-jährigen Mann aus einer Pflegeeinrichtung in Vlotho.

Landrat Jürgen Müller spricht sein tiefes Mitgefühl aus. „Wir alle erleben eine sehr herausfordernde Zeit, mit vielen Entbehrungen und Unsicherheiten. Vielen wird gerade in dieser Zeit einmal mehr klar, was wirklich wichtig ist: Das Miteinander im Familien- und im Freundeskreis, in der Nachbarschaft und auch am Arbeitsplatz. Wir sind als Gesellschaft befragt. Ich wünsche den Hinterbliebenen in ihrer und unserer Gemeinschaft viel Kraft und Zuversicht beim Prozess des Abschieds.“

Im Kreis Herford gibt es insgesamt 127 Todesfälle, wobei 110 an Corona und 17 mit Corona gestorben sind.