„Natürlich geht es Montag los. Viele haben lange auf den Impftermin gewartet und sich durch ein kompliziertes Anmeldeverfahren gekämpft. Wir hoffen, dass sich die Wetterlage beruhigt und die ersten Impflinge unbesorgt und ungehindert ins Impfzentrum nach Enger gelangen können. Am Impfzentrum und rundherum werden die Zufahrtswege und Fußwege freigeräumt“, führt Markus Altenhöner, Krisenstabsleiter des Kreises Herford, aus.

Bürgerinnen und Bürger, die einen Impftermin haben und bei einer unsicheren Wetterlage nicht selbst zum Impfzentrum fahren oder durch Angehörige, Freunde oder Nachbarn gebracht werden können, können sich mit örtlichen Hilfsorganisationen in Verbindung setzen. Diese können möglicherweise spontan sichere Transporte übernehmen. Im Notfall bietet auch der Kreis einen Transport an. Weitere Informationen können am Montag, 8. Februar, auch über das Bürgertelefon des Kreises eingeholt werden. Das Telefon ist am Montag ab 8 Uhr erreichbar unter der Telefonnummer 05221/131500.

Der Kreis Herford weist darauf hin, dass Impftermine aufgrund der Erlasslage des Gesundheitsministeriums noch am terminierten Tag verimpft werden müssen. Hintergrund: Der Impfstoff ist nur begrenzt haltbar und unterliegt strengen Lagerungsvoraussetzungen. „An diese Vorgaben des Gesundheitsministeriums müssen wir uns halten. Der Impfstoff muss am selben Tag, an dem die Impfung geplant ist, verimpft werden und darf nur in Ausnahmefällen am Folgetag genutzt werden“, erklärt Markus Altenhöner und ergänzt: „Wir werden aber auch für die Personen eine Lösung finden, die ihren Impftermin aus wichtigen Gründen nicht einhalten können. Also auch in Ausnahmefällen aufgrund schlechter Witterungslage. Unser Bürgertelefon ist für mögliche Absagen und Fragen erreichbar.“

Abschließend bittet Altenhöner: „Planen Sie aufgrund der Witterungsverhältnisse bei der Anreise mehr Zeit ein. Sollten Sie sich dennoch verspäten, bleiben Sie bitte ruhig. Denn schlechte Witterungsverhältnisse und Hektik können schnell zu Unfällen führen. Auch wer sich verspätet, wird geimpft.“

Im Impfzentrum des Kreises am Bustedter Weg 16 in Enger wird in der kommenden Woche von 14 bis 18.15 Uhr geimpft, zunächst aber nur die über 80-Jährigen, die auch einen bestätigten Termin für diese Tage haben. Die Berechtigungen werden bei der Einlasskontrolle am Impfzentrum geprüft. Personen ohne Termin und unter 80 Jahren werden nicht geimpft.