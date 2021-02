Gottesdienst unter einer Maske

Katholische Kirchengemeinde St. Joseph feiert wieder Messen in der Kirche – Anmeldung erforderlich

Bünde (WB) -

Am vierten Advent hat die katholische Kirchengemeinde St. Joseph zuletzt einen Gottesdienst feiern können. Aufgrund der damals steigenden Coronazahlen wurden sämtliche Veranstaltungen von da an abgesagt. Bis jetzt – denn am Wochenende sind die Türen der Kirche erstmals wieder geöffnet worden.