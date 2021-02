„Die Voraussetzungen für den Impfstart könnten wahrlich besser sein. Wir hoffen, dass sich die Wetterlage - wie vom Deutschen Wetterdienst angekündigt - Sonntagabend beruhigt und bis Montagmittag die Straßenverhältnisse besser sind. Unser Ziel bleibt es, die Impftermine möglichst einzuhalten, denn wir müssen uns an die Vorgaben des Gesundheitsministeriums halten. Der Impfstoff muss am selben Tag, an dem die Impfung geplant ist, verimpft werden und darf nur in Ausnahmefällen am Folgetag verimpft werden. Deshalb haben wir bereits Vorsorge getroffen. Wer sich den Weg zum Impfzentrum nicht zutraut, dem wird Hilfe angeboten“, erklärt Markus Altenhöner, Krisenstabsleiter des Kreises Herford.

Markus Altenhöner, Krisenstabsleiter beim Kreis Herford. Foto: Jürgen Gebhard

Für Begleitpersonen und Impflinge wird es im Impfzentrum für die Wartezeit entsprechende Räumlichkeiten geben. Denn aufgrund verschneiter Straßen und der Kälte ist zu erwarten, dass nicht alle pünktlich sind, entweder zu früh anreisen oder sich verspäten und dann mit anderen Impflingen zusammentreffen. Alle Impfungen müssen „corona-konform“ erfolgen. Zusätzlich haben auch örtliche Hilfsorganisationen spontan angekündigt, sichere Transporte zu stellen. Auch der Kreis Herford organisiert aufgrund der Witterungsbedingungen Transportmöglichkeiten für diejenigen, die nicht anreisen können.

Der Kreis Herford wird sich Montag ausschließlich bei den Personen telefonisch melden, die für Montag einen Impftermin haben. Jeder, der bei der Terminvergabe eine Telefonnummer hinterlassen hat, wird dann Montagvormittag angerufen, um abzuklären, ob der Impftermin eingehalten werden kann, wie bei der An- und Abreise notfalls unterstützt werden kann und wie das weitere Vorgehen ist. Wer am Montag einen Impftermin hat, aber bis 12 Uhr keinen Anruf vom Kreis Herford bekommen hat, meldet sich bitte beim Bürgertelefon des Kreises Herford unter der Telefonnummer 05221/131500.

Markus Altenhöner: „Wer selbst anreisen kann, macht sich bitte rechtzeitig auf den Weg. Planen Sie aufgrund der Witterungsverhältnisse bei der Anreise mehr Zeit ein. Sollten Sie sich dennoch verspäten, bleiben Sie bitte ruhig. Denn schlechte Witterungsverhältnisse und Hektik können schnell zu Unfällen führen. Auch wer sich verspätet, wird geimpft. Im äußersten Notfall können wir versuchen, auch am Folgetag einen Termin zur Verfügung zu stellen. Das möchte das Gesundheitsministerium aber grundsätzlich nicht. Wir versichern aber: Niemand wird vergessen oder muss Angst haben, dass sie oder er ihren oder seinen Impfstoff nicht erhält.“

Im Impfzentrum des Kreises Herford am Bustedter Weg 16 in Enger wird in der kommenden Woche ab 14 Uhr geimpft, zunächst aber nur die über 80-Jährigen, die auch einen bestätigten Termin für diese Tage haben. Die Berechtigungen werden bei der Einlasskontrolle am Impfzentrum geprüft. Personen ohne Termin und unter 80 Jahren werden nicht geimpft.