„Das ist noch kein Rekord-Schnee“

Kreis Herford (WB) -

Rekordwert bei der Schneehöhe der vergangenen 30 Jahre? „Noch nicht“, sagt Heinrich Wulff. Herfords Wetterbeobachter war in den vergangenen Tagen mehrfach mit dem Zollstock draußen. „Wir hatten am Montagmorgen eine Schneehöhe von 29 Zentimetern. Weihnachten 2010 waren es 37 Zentimeter, da fehlt also noch etwas“, sagt Wulff.