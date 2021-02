Nach Schneeschmelze: Bunte Bälle schwimmen auf der Else

Eine interessante Beobachtung hat derweil Zeitungsleser Dietmar Zentner gemacht, der mit seiner Kamera am Mittwochnachmittag in der Innenstadt unterwegs war. In einer Mail schreibt er: „Heute gegen 16 Uhr kamen mir auf der Else viele, viele bunte Bälle entgegen. Es waren bestimmt über 100 Stück und zusätzlich ein kleiner Sandkasten. Vermutlich hat die Else mit ihrem Hochwasser in irgendeinem Garten im Bällebad gespielt und alles mitgenommen.“

Den nicht alltäglichen Anblick hat Zentner fotografisch festgehalten und das Bild der Bünder Redaktion dieser Zeitung zur Verfügung gestellt.