Wie das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen am Samstag, 20. Februar, meldet, beträgt der Wert nun 56,8 - ein Plus von 8,8 Punkten. In NRW liegt der Wert durchschnittlich bei 57,9.

Die Zahl der an oder mit dem Virus gestorbenen Menschen gibt das LZG unverändert mit 134 an. Zudem gibt es 31 neue bestätigte Infektionen im Kreis Herford. Damit gibt es insgesamt 7134 Menschen seit Ausbruch der Pandemie.