Ein Zeuge hatte sich bei der Polizei gemeldet, weil er einige Fahrzeuge mit zerstochenen Reifen entdeckt hatte. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagenbesatzungen aus, fand aber keine Tatverdächtigen.

Die Beamten fanden dann weitere beschädigte Autos. Die Tatorte lagen in den Straßen „Am Kindergarten“, im „Hederkottenweg“ sowie in der „Paul-Schneider-Straße“. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bünde in Verbindung zu setzen.

Seit Herbst vergangenen Jahres gibt es immer wieder Sachbeschädigungen und Brandstiftungen in Bünde. Ob und wie die Taten zusammenhängen, wird zurzeit noch ermittelt. Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen gefunden, der für einen Teil der Sachbeschädigungen im vergangenen Jahr in Frage kommt: einen 15-jährigen Bünder.