Die Zahl der der insgesamt Infizierten seit Ausbruch der Pandemie erhöht sich damit auf 7201.

Der Sieben-Tagesinzidenzwert geht um 0,8 Punkte auf 55,9 zurück. In NRW steigt der Wert auf 61,0. Das LZG meldet außerdem keinen weiteren Todesfall, so dass die Gesamtzahl der an oder mit Corona Verstorbenen bei 134 bleibt.