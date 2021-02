Kreis Herford: 3416 Personen haben zweite Impfung

Diese Zahlen gehen aus dem Impfbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe hervor. Im Kreis Herford leben 20.150 Seniorinnen und Senioren die 80 Jahre oder älter sind.

Die Details:

Impfzentrum Kreis Herford (Enger) 2897 Erstimpfungen und 13 Folgeimpfungen.

Zum Vergleich: Impfzentrum Kreis Minden-Lübbecke (Hille) 4873 Erstimpfungen, 38 Folgeimpfungen.

Impfzentrum Kreis Lippe (Lemgo) 4074 Erstimpfungen, 39 Folgeimpfungen.

Insgesamt sind in den Impfzentren in Westfalen-Lippe vom 8. bis einschließlich 22. Februar bislang 104.999 Erstimpfungen und 1996 Folgeimpfungen vorgenommen worden. Bei den in den Impfzentren vorgenommenen Folgeimpfungen handelt es sich bislang um Personen, die in stationären Pflegeeinrichtungen die Erstimpfung erhalten haben.

Durch mobile Teams sind bisher (zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, ambulanten Pflegedienste, Rettungsdiensten) durchgeführt worden: Kreis Herford 5306 Erstimpfungen und 3403 Folgeimpfungen; Kreis Minden-Lübbecke 7584 Erstimpfungen und 4359 Folgeimpfungen; Kreis Lippe 6490 Erstimpfungen, 5467 Folgeimpfungen.

Insgesamt sind durch mobile Teams in Westfalen-Lippe vom 27. Dezember bis einschließlich 22. Februar 189.345 Erstimpfungen und 145.302 Zweitimpfungen vorgenommen worden.