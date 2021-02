Die Heizungs-Expertin

Wenig Glück hatte die Innung für Sanitär- und Heizungstechnik Herford mit ihrem Azubijahrgang, der im Bildungszentrum Metall in Kirchlengern seine Gesellenprüfung ablegte: Von 37 Prüflingen bestanden nur 18. Bereits im letzten Sommer war etwa die Hälfte durchgefallen. Mitglieder des Prüfungsausschusses sagten, dass offenbar viele Auszubildende die Anforderungen, die inzwischen an Gesellen als gesuchte Fachkräfte des SHK-Handwerks gestellt werden, unterschätzten. So stiegen die theoretischen wie auch praktischen Anforderungen seit Jahren – nicht zuletzt aufgrund komplexer und vielfältiger werdender technischer Systeme und zunehmender Erfordernisse beim Immissionsschutz. Für Auszubildende mit Migrationshintergrund stellten auch unzureichende Sprachkenntnisse eine große Hürde auf dem Weg zum Gesellenbrief dar.