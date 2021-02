Brand-Kita: Wiederaufbau erst im April

Beim DRK-Kreisvorstand wird in einigen Tagen auch über das Thema Sicherheit gesprochen. Laut Wolfgang Koch habe das DRK bei zwei Sicherheitsunternehmen aus Bünde und Bielefeld Angebote für eine umfangreiche Kameraüberwachung angefordert. „Wir stellen uns vor, dass das komplette Gelände ständig von fünf bis sechs Kameras überwacht wird. Sowohl die neue Container-Anlage als auch der im Oktober abgebrannte Komplex sollen ins Visier genommen werden“, erklärt der Kreisverbandsvorsitzende. Zudem sei wichtig, dass die Kameras direkt auf eine Leitstelle geschaltet werden, die alles, was auf dem Gelände passiert, im Blick hat. Wie Koch betont, war bereits vor dem neuerlichen Brand eine Kamera an der Containeranlage installiert worden. „Die hatte aber die eisigen Temperaturen des Wintereinbruchs nicht überlebt und war kaputtgegangen – einige Tage vor der letzten Brandstiftung.“