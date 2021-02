Lebensgefährliche Wanderrouten

So sieht ein Ausschnitt aus dem Geoportal für die Krötenwanderung im Kreis Herford aus – hier am Beispiel Stedefreund: Rote Punkte markieren Stellen, an denen die Straße für wandernde Amphibien gesperrt wird, blaue Punkte weisen auf Schutzzäune hin und gelbe Punkte (in diesem Ausschnitt nicht zu sehen) stehen für Stellen, an denen Schilder auf die Krötenwanderung hinweisen. Foto: Kreis Herford