Gut 20 Pferde stehen in den Boxen in Kirchlengern – Heulage-Ballen vor dem Stall brennen – wieder Brandstiftung?

Kirchlengern (WB) -

Flammen schlagen Mittwochabend am Gestüt mit Hengstaufzuchtstation der Familie Ciesler empor. Gut 20 wertvolle Pferde stehen in den Boxen an der Alten Quernheimer Straße. Mit einem Großaufgebot rückt die Feuerwehr an – es wurde die höchste Alarmstufe ausgelöst.