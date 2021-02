Wieder Steinwürfe auf das Bünder Rathaus

Bünde (WB) -

Ein 30 Jahre alter Mann aus Bünde ist am Mittwochabend in Bünde festgenommen worden, weil er verdächtigt wird, zwölf Fensterscheiben am Bünder Rathaus eingeworfen zu haben. Ob er darüber hinaus mit der Serie von weiteren Sachbeschädigungen in der Innenstadt zu tun hat, wird derzeit geprüft.