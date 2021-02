Gläserne Schokoladen-Manufaktur

Bünde (WB) -

Für ein paar Wochen war er ein vertrauter Anblick in der Fußgängerzone: der Verkaufswagen, in dem Konditormeister und Chef-Patissier Sascha Mitschka und Nicole Große-Johannböcke verführerische Süßigkeiten angeboten haben. Doch am 29. November, dem ersten Advent, musste er schließen – Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger hatte den Abbau aller Verzehrbuden in der Fußgängerzone angeordnet. Man wolle ein erhöhtes Infektionsrisiko vermeiden.