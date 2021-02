Laut Polizei stahl jemand am Triftenweg ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube aus einer Garage. Am Mittwochabend gegen 22 Uhr war es noch vor Ort – die Besitzerin stellte den Diebstahl am Donnerstagmorgen fest. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen fuhr der Dieb mit dem Mountainbike davon und ließ vor der Garage ein braunes Herrenrad der Marke Göricke zurück.

Noch in derselben Nacht wiederholte der Täter den Fahrradtausch an einem Mehrfamilienhaus an der Untergönner Straße. Mit dem Mountainbike fuhr er dort zu den Carports am Haus und entwendete ein zugelassenes Pedelec mit dem Versicherungskennzeichen 700UTB. Das hochwertige Pedelec stand gesichert mit einer Stahlkette unterhalb eines Carports. Der Täter brach die Sicherung auf und nahm das Pedelec mit. Das Mountainbike vom Triftenweg stellte der Unbekannte am Carport einfach wieder ab. Die Besitzerin erhielt es mittlerweile schon wieder zurück.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesen Diebstahlsdelikten und hofft auf Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen und etwas Ungewöhnliches im Bereich der Tatorte aufgefallen ist. Hinweise unter 05221/8880.