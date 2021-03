Der Rückzug ist auch mit Risiken verbunden

Herford (WB) -

Die Herforder Innenstadt wird nach dem zweiten Corona-Lockdown trostloser aussehen als nach dem ersten. Das liegt nicht etwa an den ums Überleben ringenden Einzelkämpfern in den inhabergeführten Geschäften. Es liegt an Konzernen wie H&M, Reno und jetzt auch Media-Markt/Saturn, deren globale Handelsstrategien keine lokalen Rücksichten nehmen müssen.