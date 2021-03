Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Südring gegen 10.03 Uhr. Ein 45-jähriger Mann aus Hüllhorst parkte seinen Mercedes-Sprinter am Straßenrand und verließ das Fahrzeug. Kurz darauf hörte er einen lauten Knall. Er ging zurück und fand massive Schäden an seinem Sprinter. Der Unfallverursacher war davon gefahren. Der Hüllhorster alarmierte die Polizei.

Als die Polizei am Unfallort ankam, fuhr an den Beamten ein auf der rechten Seite stark beschädigter Nissan vorbei. Sie folgten dem Auto bis zur Levisonstraße, wo sie den 70-jährigen Fahrzeugführer zum Anhalten bringen konnten. Zurück am Unfallort habe ein Abgleich der Beschädigungen an beiden Fahrzeugen bestätigt, dass der Nissan mit dem Sprinter zusammengestoßen sein muss, so die Polizei. Sie schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens auf etwa 5000 Euro.