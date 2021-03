Am Wochenende des 20. und 21. Februar war es an der Paul-Schneider-Straße zu etwa 30 Sachbeschädigungen gekommen. Ein in der Nähe wohnender Bünder (37) geriet in Tatverdacht. Es gab Videos, die den Reifenstecher zeitweise bei der Tat zeigten.

Die Kriminalbeamten der Polizei Herford holten sich einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verdächtigen, der am Donnerstag umgesetzt wurde. In der Wohnung hätten die Beamten „erheblich belastende Beweise“ gefunden, die den dringenden Tatverdacht gegen den Bünder erhärteten, so die Polizei.

Zusätzlich will das Landeskriminalamt NRW weitere Untersuchungen eines möglichen Tatwerkzeuges sowie sichergestellter Kleidungsstücke des Mannes durchführen. Der bereits polizeibekannte Mann war unter anderem wegen Tankbetruges ebenso in einen dringenden Tatverdacht geraten.