Neben den bekannten Teststellen in der Oststraße 23 in Herford und in der Viktoriastraße 19 in Bünde soll es nach ersten Planungen ein größeres Testzentrum in Löhne geben. Weitere Möglichkeiten würden gegenwärtig geprüft, teilte der Kreis Herford am Freitagnachmittag mit.

„Noch liegt kein konkreter Erlass zur Durchführung von Schnelltests vor. Eine Handlungsgrundlage habe ich nicht“, sagt Krisenstabsleiter und Kreisdirektor Markus Altenhöner. Man könne aber nicht warten, bis detaillierte Regelungen kommen, sondern müsse bereits im Vorfeld versuchen, sich gut aufzustellen

„Ich bin in konkreten Gesprächen, um weitere größere Testmöglichkeiten anzubieten, aber auch in die Fläche zu gehen. Hier zeichnet sich eine zeitnahe Lösung ab“, so Altenhöner weiter. Zusätzlich hätten auch schon einige Apotheken ihre Unterstützung angeboten. Auf diese werde man kurzfristig zukommen

Der kostenlose Corona-Schnelltest für jeden Bürger pro Woche geht aus den neusten Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz hervor. Die Kosten für diese Tests übernimmt demnach der Bund.