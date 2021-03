Trotzdem führte ein Antrag der SPD-Fraktion, in dem dieser Betrag als jährlicher Etat für die Nachwuchs-Brandbekämpfer gefordert wurde, im zuständigen Feuerwehrausschuss zu einer kontroversen Diskussion. Die Sozialdemokraten hatten ihren Vorstoß damit begründet, dass die Jugendfeuerwehr ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr sei. „Durch sie werden Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren für die Freiwillige Feuerwehr begeistert“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Kieper. Derzeit gehören etwa 50 Jugendliche der Jugendfeuerwehr an. Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres wechseln die Jugendlichen dann in den aktiven Einsatzdienst der Freiwilligen Feuerwehr.