Mediziner fordert: „Hausärzte müssen sofort impfen dürfen“

„Zahlreiche niedergelassene Mediziner wären ab sofort bereit“, sagt Weil. Er erklärt: „Es gibt in Deutschland 50.000 Hausarztpraxen, dazu noch Fach- und Betriebsärzte. Würde jeder täglich 15 Patienten impfen, kämen wir so auf bis zu fünf Millionen Impfungen pro Woche und der Spuk wäre rasch vorbei. Vorausgesetzt, es ist genug Impfstoff da.“ Auch die fachgerechte Lagerung der Vakzine stelle für die Praxen kein Problem dar. Stattdessen würden in allen Impfzentren Deutschlands am Tag lediglich 150.000 Dosen der Wirkstoffe von AstraZeneca, BiontechPfizer und Co.