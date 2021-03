„Die Leute haben Bock zu bummeln“

Bünde (WB) -

Von Daniel Salmon

Der Blick auf den großen City-Parkplatz an der Bünder Pauluskirche verdeutlicht am Montag: Hier ist etwas anders. Auto reiht sich an Auto, das gab‘s seit Mitte Dezember nicht. Tatsächlich hat die Möglichkeit, per „Click and Meet“ in den Geschäften in der Innenstadt einzukaufen, mehr Bürger in die Innenstadt gelockt, als das in den Vormonaten der Fall war.