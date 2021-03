Hettich macht PCR-Tests im Zelt vor Ort

Ziel sei es, alle Arbeitnehmer regelmäßig zu testen, um mehr Sicherheit zu geben und ein mögliches Infektionsgeschehen früh zu erkennen. Damit gehe das Unternehmen einen Schritt weiter als in seiner bisherigen Teststrategie, heißt es in einer Mitteilung. Ein internes Team hat mit Unterstützung der Mühlenkreis-Kliniken aus Minden und dem Ärztenetzwerk MuM (Medizin und Mehr) aus Bünde in kurzer Zeit ein eigenes Testzentrum aufgebaut. Nach Prüfung aller örtlichen Gegebenheiten wurde entschieden, dazu ein 250 Quadratmeter großes Zelt auf einem der Parkplätze am Hauptstandort in Kirchlengern zu errichten. Das Zelt entspricht den Anforderungen des Hygienekonzepts. Hettich hat außer in der Elsegemeinde weitere Werke im Kreis Herford – unter anderem in Vlotho und Spenge.