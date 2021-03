Die Polizeistatistik listet noch 6460 Unfälle auf, ein Rückgang um 14,4 Prozent. „Es war halt weniger auf den Straßen los“, sagt der Erste Polizeihauptkommissar Hans-Joachim Gronau, Leiter der Direktion Verkehr. Ähnlich rückläufig (insgesamt 2085, minus 14,3 Prozent) war die Zahl der schweren Unfälle, also mit tödlichem Verlauf, Verletzten, Fahrerflucht, unter Alkoholeinfluss oder mit hohem Sachschaden. Entsprechend sank die Zahl der Verletzten (inklusive Todesfälle) von 914 im Jahr 2019 um 14 Prozent auf 776.

Dennoch: Erneut waren fünf Verkehrstote zu beklagen, ebenso viele wie in den Vorjahren. So kam am 14. Januar 2020 eine 53 Jahre alte Fußgängerin auf der Bahnhofstraße in Enger ums Leben. Am 12. April verunglückte ein Motorradfahrer (29) auf der Löhner Straße in Kirchlengern tödlich, ebenso am 2. November ein Fußgänger (41) auf der Bünder Hansastraße.

Der folgenschwerste Unfall ereignete sich jedoch an einem späten Sonntagabend im September. Am 20. dieses Monates kamen bei einem Unfall an der Kreuzung Hohenhausener Straße/Lemgoer Straße in Vlotho eine 40-jährige Autofahrerin und eine 83 Jahre alte Beifahrerin ums Leben.

Entgegen dem allgemeinen Trend deutlich gestiegen ist die Zahl der Unfälle mit Pedelecs, also Fahrrädern mit elektrischem Hilfsmotor. 50 Pedelec-Fahrer waren im vergangenen Jahr an Unfällen beteiligt, 21 oder 72,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Zwei Drittel von ihnen waren im Alter zwischen 25 und 64, ein knappes Drittel waren Senioren.

Mit Blick auf sämtliche Unfälle waren Zusammenstöße beim Abbiegen/Wenden (411) sowie Missachtung der Vorfahrt (215) häufigste Ursache. „Es sind aber auch immer öfter Alkohol und Drogen im Spiel“, erläutert Gronau. Ob Autofahrer davon mehr konsumieren oder aber die Kontrollen besser geworden sind? „Das ist schwer zu sagen. Wir sind mit Blick auf die Kontrollen in den vergangenen Jahren aber noch kompetenter geworden“, sagt Polizeidirektor Dirk Zühlke, Abteilungsleiter der Polizei.

Die Verkehrspolizei widmet sich aber nicht nur der Verkehrsüberwachung und Unfallaufnahme. Mit Kommunen und anderen Baulastträgern kümmert sie sich auch um die Entschärfung von Unfallschwerpunkten. Bei elf von 44 im Kreis sei dies gelungen, etwa durch Temporeduzierung, bauliche Veränderungen oder Beschilderung. Auch die Unfallprävention sei elementarer Bestandteil der Polizeiarbeit, betont Polizeihauptkommissar Ulrich Braun, Leiter des Verkehrskommissariats. Und nicht zuletzt könnten durch intensive Ermittlungsarbeit Unfallhergänge aufgeklärt werden.

So geschehen in Enger, wo durch ein aufwendiges Unfallgutachten zwei Autofahrer vom Vorwurf entlastet werden konnten, sie seien für einen schweren Unfall verantwortlich gewesen.