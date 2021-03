Es muss ganz frisch sein, denn die helle Sägespäne und etwas Restholz liegen noch am Boden. Hobbyfotografin Sarah Nerbel macht direkt ein Foto und lädt es am Abend in einer lokalen Facebook-Gruppe hoch. Sie fragt: „Kennt jemand diesen wunderbaren Künstler, der dieses schöne Herz in unserem Wiehengebirge geschnitzt hat? Ich habe Interesse an seiner Arbeit.“

Der Beitrag erntet viele „Daumen hoch“ und zu gerne möchten andere Wiehengebirgs-Fans über die Kommentar-Funktion wissen, wo sie das kleine Kunstwerk finden können. Doch ganz einfach zu beschreiben ist es nicht. „Es liegt oberhalb von Börninghausen mit Blick aufs Eggetal (unterer Wanderweg mitten im Wald), kurz vor einer Kurve“, sagt Nerbel.

In der Dienstagsausgabe dieser Zeitung haben wir über den Bünder André Hildebrand, den Holzkünstler an der Kettensäge, berichtet. Er hat seine Werkstatt, die er sich mit seinem Kumpel Maxim Huck aus Rödinghausen teilt, in der Nähe des Wiehenstadions. Auf Nachfrage teilt Hildebrandt mit: „Nein, für das Kunstwerk im Wiehengebirge bin ich leider nicht verantwortlich.“ Wer sich aber so ein Stück im Garten wünsche, dem könne er bei der Umsetzung helfen. Wer also hat das Herz im Wiehengebirge geschnitzt?

Auf der Google-Maps Karte hat Sarah Nerbel von Hand eingezeichnet, wo in etwa sie das Holzherz entdeckt hat. Foto: Google-Maps

Und: Ist es überhaupt erlaubt, im Wald die Säge anzusetzen? Einfach einen Baum abzusägen, um ein Kunstwerk zu schaffen, ist natürlich verboten. „Gerade im Wiehengebirge ist ein Großteil des Waldes in Privatbesitz, da können die Besitzer schon machen, was sie möchten – auch ein Herz aussägen“, sagt Förster Julian Schütz.

„Da es sich um einen Holzstumpf handelt, der hier bearbeitet wurde, könnte es gut sein, dass Waldarbeiter bei ihren Tätigkeiten das Herz einfach ganz nebenbei ausgesägt haben“, vermutet Thomas Klüter, Sprecher der Gemeinde Rödinghausen, die in Kooperation mit dem Verkehrsverein und Sponsoren viele Sitzgelegenheiten für Wanderer am Wiehen geschaffen hat: von der klassischen Bank bis hin zur Wellenliege, alles ausgestattet mit einer Bürste, um Laub zu entfernen.

Übrigens: Gerade in Corona- und Lockdown-Zeiten sind Wanderungen gefragt, kleine Besonderheiten werden dabei sehr gerne von den Bürgern angenommen: So ist der Spenger Frühlingspfad, der gegenüber des dortigen Waldbades startet, sehr beliebt. Bürger haben den Weg mit Frühlingsblumen bepflanzt und Dekorationen am Wegesrand versteckt.