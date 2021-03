Es wird ein hocheffizientes Multifunktionsgebäude im Passivhausstandard, in dem es auch etwas Warmes zu Mittag geben wird. Wer derzeit auf dem Herforder Berufsbildungscampus im Laufe eines Halb- oder Ganztagsunterrichts Hunger bekommt, hat besser eine Stulle dabei. Ansonsten muss er oder sie sich in den Pausen in die Schlangen vor den Cafeterien im Friedrich-List-, Wilhelm-Normann- oder Anna-Siemsen-Berufskolleg anstellen. Dort können künftige Groß- und Außenhandelsfachleute, Maler, Lackierer, Fliesenleger, Floristen, Friseure oder bekleidungstechnische Assistenten dann einen „Snack“ bekommen, aber keine warme Mahlzeit.