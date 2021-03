Kita-Besuch soll für mehr Kinder kostenfrei werden

Einen entsprechenden Beschluss fasste am Mittwoch eine knappe Mehrheit im Jugendhilfeausschuss mit acht zu fünf Stimmen (bei einer Enthaltung). Vorausgegangen war der Entscheidung ein Antrag der SPD-Fraktion. Bislang hatte die Einkommensfreigrenze bei 30.000 Euro gelegen. Diese war 2019 ebenfalls auf Betreiben der Sozialdemokraten in der Beitragssatzung verankert worden. Nun wollten die Genossen weitere untere Einkommensgruppen entlasten. ,„Gerne würden wir die Beiträge komplett abschaffen, aber das ist derzeit nicht möglich“, sagte SPD-Ratsherr Ulf Dreier. Wie mehrfach berichtet, war eine perspektivische Abschaffung der Gebühren auch eines der Versprechen, mit denen die jetzige Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger in den Kommunalwahlkampf gegangen war. Zusammen mit der Anhebung der Freigrenze hatte die SPD nun eine Fortschreibung der Kita-Beitragstabelle gefordert.