Müssen die Ahler Störche umziehen?

Aber der Reihe nach. Schon 2002, als im Kreis Herford noch keine Störche brüteten, hatte der Bünder Unternehmer Hans Knübel einen Mast mit Bruthilfe in Ahle errichtet. 2018 dann ließ sich erstmals ein Paar im Nest im privaten Feuchtbiotop nieder – trotz der inzwischen angrenzenden Windräder auf Meller Gebiet. „Die ersten Weißstörche hier hat mein Vater nicht mehr miterlebt, aber er hätte sich sehr darüber gefreut“, sagt Philipp Knübel. Nun ist geplant, die beiden Windräder durch ein deutlich größeres – fast doppelt so hohes – zu ersetzen. Das dürfte erneut ein großer Eingriff in die Natur sein: „Denn in dieser Höhe fliegen beispielsweise auch die Kraniche“, meint Knübel. Und was bedeutet das für die Störche, die dieses Jahr zum vierten Mal in Ahle eingezogen sind und dort ihren Nachwuchs aufziehen möchten? Für sie wird es noch gefährlicher. „ Die bauliche Anlage, auf der das Storchennest liegt, befindet sich in einem Landschaftsschutzgebiet.