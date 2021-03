CDU wählt Joachim Ebmeyer zum Kandidaten

Die erste gute Nachricht hatten die CDU-Mitglieder bereits erhalten, bevor sie am Freitagnachmittag die Tribüne am Häcker-Wiehenstadion in Rödinghausen zur Aufstellungsversammlung betreten haben. Denn nur wer zuvor einen negativen Corona-Test hatte, durfte auf den Sitzen Platz nehmen. Die zweite gute Nachricht war dann für die Teilnehmer, dass mit Joachim Ebmeyer ihr Kandidat für den Wahlkreis 133 Herford Minden-Lübbecke II (Kreis Herford und die Stadt Bad Oeynhausen) gewählt worden ist. Kreisvorsitzender Tim Ostermann begrüßte die Mitglieder zuvor „an einem ungewöhnlichen Ort in einer ungewöhnlichen Zeit“. Um die Aufstellungsversammlung in der Coronazeit regulär stattfinden zu lassen, hatte der CDU-Kreisverband mit Hilfe des DRK einen Corona-Schnelltest organisiert.