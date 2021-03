Vielfalt, die Menschen bewegt

Hiddenhausen (WB) -

Von Peter Monke

Jeder Mensch ist gut, so wie er ist – mit all seinen Stärken und Schwächen: Das ist die zentrale Botschaft des Songs „So bist du!“, den die Band Krawallo 2019 zum Welt-Down-Syndrom-Tag (21. März) aufgenommen hat. Und weil die Botschaft des Titels zeitlos richtig ist, gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage, unterstützt von 18 Kinderliedermusikern.