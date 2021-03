Bielefeld, Detmold – und Herford

In Herford haben 10.200 Privat- und Unternehmerkunden das Geschäftsvolumen 2020 um 7,1 Prozent auf 345 Millionen Euro wachsen lassen – mitten in der Coronakrise. Zum ersten Lockdown im Frühjahr 2020 war vor allem Erste Hilfe gefragt. Dirk Werner leitet in Herford das Geschäft mit Unternehmerkunden bis zu einem Volumen von 15 Millionen Euro: „Die Commerzbank hat innerhalb von 48 Stunden eine digitale Antragstrecke für KfW-Kredite gebaut. Das gab es noch nie.“ Bundesweit habe die Commerzbank 7,7 Milliarden Euro aus Hilfsmitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfügung gestellt, in Herford seien es 7,7 Millionen Euro gewesen. Das Gesamtkreditvolumen stieg um 6,2 Prozent auf 126,5 Millionen Euro.