Kreis Herford fährt Impfzentrum runter

Seit Montag sind 8 weitere Mutationsfälle bekannt. Insgesamt haben sich damit seit Anfang Februar 351 Menschen mit Wohnsitz im Kreis mit einer Mutation infiziert. Davon sind aktuell noch 232 Menschen betroffen.

Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (98), Spenge (20), Bünde (79), Löhne (73), Vlotho (10), Enger (45), Rödinghausen (23), Hiddenhausen (8) und Kirchlengern (39). Außerdem gibt es drei weitere Todesfälle. Es handelt sich um einen 82-Jährigen Löhner, einen 84-Jährigen aus einer Wohngruppen des Wittekindshofes in Enger und einen 72-Jährigen Bünder. Im Kreis gibt es insgesamt 147 Todesfälle, wobei 127 an Corona und 20 mit Corona gestorben sind.

Warten auf Gesundheitsministerium

Seit Montag sind die Impfungen mit AstraZeneca vorsorglich gestoppt worden. Wie mit den Folgeimpfungen mit AstraZeneca verfahren wird ist noch nicht bekannt. Der Kreis wartet auf Aussagen des NRW-Gesundheitsministeriums. Grundsätzlich wird AstraZeneca immer an landeszentraler Stelle aufbewahrt. Der Kreis ruft von dort die Mengen Impfstoff ab, die per Erlasslage zugeordnet sind. Das geschieht nun nach dem vorläufigen Impfstopp für AstraZeneca nicht mehr. Der Impfstoff kann laut Pharma-Informationen etwa 6 Monate aufbewahrt werden.

Weniger Impfstraßen

Derzeit stehen im Impfzentrum in Enger statt der zuvor 6 Impfstraßen vormittags 3 und nachmittags 4 Impfstraßen zur Verfügung. Aktuell bietet der Kreis nur BioNTech-Impftermine an. Das sind täglich etwa 380 Impfungen für die über 80-Jährigen. In den ersten fünf Wochen nach Impfstart wurden 12.082 Impfungen durchgeführt (Stand 14. März) - jeweils etwa 8.400 mit BioNTech und 3.600 mit AstraZeneca. Insgesamt wurden 10.382 Menschen geimpft, 1.700 haben bereits ihre zweite Impfung bekommen. Alle über 80-Jährigen werden mit dem BioNTech-Impfstoff geimpft.

Eishockey-Team in Quarantäne

In den vergangenen Tagen gab es zwei größere Ausbruchsgeschehen in Wohngruppen des Wittekindshofes in Löhne und Enger sowie bei der Firma Hettich in Kirchlengern . Hier kam es in der Folge zu weiteren neuen Infektionen. Hinzu sind beim Herforder EV 5 Spieler mit Wohnsitz im Kreis infiziert, die ganze erste Mannschaft ist deshalb in Quarantäne.

Die meisten Infektionen der vergangenen Woche waren bei den Neufällen auf familiäres Umfeld und die Arbeitsstelle zurückzuführen. Auch hat sich die Altersstruktur verschoben – mehr als 40 Prozent sind im Alter zwischen 11 und 40 Jahre und mehr als 30 Prozent zwischen 41 und 60 Jahre. Beide (insgesamt fast 75 Prozent der Infizierten) sind Gruppen mit eher mehr Kontakten als die Menschen über 80 Jahre (deren Anteil liegt bei etwa 6 Prozent). Die über 70 Jährigen liegen bei 7 Prozent. Der Anteil der ganz jungen Infizierten im Alter von bis 10 Jahre liegt bei 10 Prozent.