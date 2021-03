Ein neues Quartier entsteht in Herford

Während auf dem Wentworth-Areal der Bildungscampus wächst, will die Stadt Herford nun zwischen Vlothoer Straße, Schumannstraße, Mozartstraße und Stiftskamp ein neues Wohnquartier errichten. Mit Hilfe von starken Partnern sollen zwischen 400 und 450 Wohneinheiten entstehen. Geplant ist ein Mix aus frei stehenden Einfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern sowie modernen Eigentums- und Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau. Dabei sollen auch zwei- bis dreigeschossige Gebäude (plus Staffelgeschoss) entstehen. Entwickelt worden sind die Pläne durch das Kölner Stadtplanungsbüro „Astoc Planners and Architects“. Die ehemaligen Reitställe sollen nach Möglichkeit in ihrem Charakter erhalten bleiben.