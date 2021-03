Theisen irritiert über eigene Partei

Anke Theisen schreibt: „Ich erinnere mich noch an die großen Lettern in einer Herforder Zeitung „OWL-Forum ist nicht mehr im Blick des Herforder Bürgermeisters“ im Juni des vergangenen Jahres, mitten im Kommunalwahlkampf. Ein strategisch und taktisch exzellenter Zug, denn niemand der Wählerinnen und Wähler vermochte sich vorzustellen, dass das zukünftige Stadtoberhaupt den Schwerpunkt seiner Arbeit und einen immensen Anteil des Haushaltes mitten in der Pandemie und den damit verbundenen Existenzängsten und finanziellen Einbrüchen für ein Prestigeobjekt einsetzen wolle. Die CDU Herford hatte die Ablehnung des Großprojekts „OWL-Forum“ als einzige Partei explizit in ihrem Wahlprogramm verankert und mit diesem Programm den potenziellen Wählerinnen und Wählern einen Ausblick auf die kommenden Jahre mitgegeben, sollte sie in die Verantwortung der Stadt gewählt werden.