Ein User hatte in einer öffentlich einsehbaren Bünder Facebookgruppe mit mehr als 10.000 Nutzern am Montagmorgen mehrere Bilder des Wagens mit Osnabrücker Kennzeichen veröffentlicht. Er hatte darauf hingewiesen, dass sich am Wochenende anscheinend Randalierer an dem Wagen ausgelassen hatten. Zu erkennen ist auf den Fotos, dass Scheiben eingeschlagen sind und mindestens ein Seitenspiegel zerstört wurde. Des öfteren waren auf dem A30-Park-and-Ride-Parkplatz schon so genannte Schrottautos, teils ohne Kennzeichen, abgestellt worden.