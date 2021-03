Das ist ein Zuwachs von 6,0 Punkten. Hinter dem Kreis Minden-Lübbecke (129,8) ist Herford der am zweitstärksten betroffene Kreis in Ostwestfalen-Lippe.

Es ist damit der vierte Tag in Folge, an dem der Wert über 100 liegt. Landrat Jürgen Müller will an diesem Donnerstag mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden über mögliche Maßnahmen beraten.

Das LZG meldet außerdem 57 neue bestätigte Infektionen für den Kreis Herford. Insgesamt haben sich bisher 7930 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bleibt bei 147.