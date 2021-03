Er wird somit Grundlage für konkrete Entscheidungen in den Kommunen. Was dann letztlich daraus wird, ist etwas anderes. Es geht zunächst um die Sicherung von möglichen Nutzungsoptionen. Der Kreistag wird an diesem Freitag über die planerischen Weichen im Wittekindsland befinden. Eine Stellungnahme des Kreises zum Regionalplan, der bei der Bezirksregierung aufgestellt wird, liegt vor. SPD und Grüne haben im Vorfeld jetzt einen gemeinsamen Antrag mit zahlreichen Änderungen vorgelegt, der mehr Naturschutzbelange berücksichtigen soll.