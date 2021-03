Was passiert mit dem Feldmarkfriedhof?

Nach einer Intervention des Nabu, der dem Areal eine wichtige ökologische Bedeutung beimisst und sogar eine Demo für den Erhalt der Grünfläche organisierte, waren sämtliche Pläne zur Vorbereitung einer möglichen Bebauung an der Stelle gestoppt worden. Die Politik hatte sich verständigt, einen Workshop abzuhalten, für den die Verwaltung mögliche Bauland-Alternativen zum Feldmark-Areal zusammentragen soll. Coronabedingt konnte das Treffen noch nicht stattfinden. „Und ein Termin steht auch noch nicht fest“, sagt Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz. Diese Zeitung hat sich bei den Ratsfraktionen umgehört, wie sie einer möglichen Schaffung von Wohnraum an dieser Stelle aktuell gegenüberstehen. „Seinerzeit wurde vom Rat die Bebauung des Areals am Feldmarkfriedhof beschlossen, weil in Bünde ein Mangel an Sozialwohnungen besteht, die Fläche für Bestattungen nicht mehr gebraucht wird, und sie als einzige geeignete Fläche genannt wurde, die auch in städtischem Besitz ist”, sagt Andrea Kieper für die SPD.