Wie das LZG auf seinem Online-Dashboard mitteilt, sind 85 neue Infektionen zu verzeichnen. Damit haben sich kreisweit bislang 8.015 Menschen infiziert. Es wurden keine weiteren Todesfälle bekannt. Bislang sind 147 Menschen im Kreis Herford an und mit Corona verstorben.

Ebenfalls weiter gestiegen sind die Inzidenzwerte in den Nachbarkreisen Minden-Lübbecke und Lippe . In Minden-Lübbecke wird jetzt ein OWL-weiter Höchstwert von 140,8 verzeichnen, ein Plus von 11 Punkten seit Donnerstag. In Lippe liegt die Wocheninzidenz bei 123,7 (+14,7). Der Durchschnitts-Inzidenzwert in Nordrhein-Westfalen beträgt 96,4 (+4,4).