Musik Kontor: Sängerin Miu spielt am 27. März ein Streaming-Konzert im Herforder lui.Haus

Kreis Herford (WB/ptr) -

Lange war es still um das Herforder Musik Kontor – zu still, wie jeder Kulturfreund sicher bestätigt. Doch damit soll es nun erstmal wieder vorbei sein: Am Samstag, 27. März, wird es das nächste Streaming-Konzert geben – mit Soul-Vokalistin Miu aus Hamburg.