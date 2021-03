Even hatte in der Debatte um das Wittekinddenkmal am Wilhelmsplatz moniert, dass eine neue Laterne direkt vor dem Standbild platziert worden sei. „Welcher Blödmann ist für diese Umsetzung verantwortlich?“, wollte Even wissen. Böhm als Dezernent der Bauverwaltung stellte sich vor seine Mitarbeiter. Man habe die regelmäßigen Abstände zwischen den neuen Laternen einhalten wollen.