Oder Alkoholiker. So könnte sich der zweifache Überfall auf eine Tankstelle in Paderborn erklären, für den ein 38-jähriger gebürtiger Bünder in der Domstadt vor Gericht steht. Einen Tag nach seinem Geburtstag muss der 38-Jährige sich für zwei Raubüberfälle vor dem Landgericht verantworten, die er in nur vier Tagen im November auf eine Shell-Tankstelle in Paderborn verübt haben soll. Erst im Dezember 2019 kam er aus dem Knast, nach fünfeinhalb Jahren, die er nach einer Serie von Überfällen in Detmold abgesessen hatte, die als Blaupause für die jüngsten Taten gelten können. Er hatte nicht mehr genügend Geld – damals, 2014, für Heroin, diesmal für Schnaps und die Miete –, er fuhr zwei Mal mit dem Fahrrad zur selben Tankstelle, ging vermummt und mit einer Softairwaffe hinein und mit den Geldscheinen aus der Kasse wieder hinaus.