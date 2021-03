Die Corona-Pandemie beherrscht seit einem Jahr nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch den Alltag der Menschen. Größere Demos, mit denen auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam gemacht werden sollen, sind seit längerem nicht mehr möglich.

Nichtsdestotrotz ist „Friday for Future“ nach wie vor tätig. So machten fünf Aktivisten am Freitagnachmittag mit einer Corona konformen Demo vor dem Rathaus auf ihr Anliegen aufmerksam. Emma Rohwetter, Isabell Gawin, Aileen Wichert, Cai Krys und Ayman Zribi stellten neben den Eingang des Rathauses 35 Plakate auf, mit denen auf die Forderungen von „Fridays for Future“ hingewiesen werden sollte.

Zwei Wochen lang habe man diese Aktion vorbereitet, erzählt Emma Rohwetter. Die Plakate seien unter anderem von einer Klasse des Anna-Siemsen-Berufskollegs angefertigt worden. Demonstrationen seien derzeit mit Blick auf die Corona-Schutzmaßnahmen nicht möglich. Deshalb habe man sich dafür entschieden, mit Plakaten auf das Anliegen von „Fridays for Future“ aufmerksam zu machen.

Die Corona-Pandemie habe die Lage für die Klimaschutz-Initiative erschwert, sagt Isabell Gawin. „Als Corona angefangen hat, war der Klimawandel in den Medien kein Thema mehr.“ Sie habe aber den Eindruck, dass die Menschen für das Thema sensibilisiert worden seien. „Das betrifft inzwischen viele Bereiche – das geht vom verantwortungsvollen Einkaufen über Tierwohl bis hin zu Reisegewohnheiten.“