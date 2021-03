Gleich vier FDP-Politiker aus OWL könnten dem neuen Bundestag ab September angehören – vorausgesetzt, die Liberalen erzielen ein gutes Wahlergebnis. Rund 400 Delegierte aus NRW stimmten am Sonntag bei einer Parteiversammlung in Dortmund über die wichtigen (vorderen) Listenplätze ab. Nordrhein-Westfalens FDP schickt ihren früheren Landes- und jetzigen Bundesvorsitzenden Christian Lindner auf Platz 1 der Landesliste in den Bundestagswahlkampf. Der 42-jährige Lindner bekam 96,9 Prozent der Delegiertenstimmen.