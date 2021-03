Hier können von Mittwoch an täglich bis zu 2000 Corona-Schnelltests gemacht werden. Ebenso wie das zweite große Testzentrum im Kreis auf dem Festplatz am Freibad in Löhne wird auch das am Güterbahnhof von den Mühlenkreiskliniken betrieben. Die Stadt hat das Gelände verpachtet. Einmal pro Woche können sich Bewohner des Kreises hier kostenlos testen lassen.