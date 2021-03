Das Klinikum Herford verzehrt das Eigenkapital - Quote sinkt in sechs Jahren von 23,2 auf 7,7 Prozent

Herford (WB) -

Von Stephan Rechlin

Das Klinikum Herford zehrt seit sechs Jahren an der eigenen Substanz. Seit 2015 schmilzt das Eigenkapital des Krankenhauses nur so dahin. Jahr für Jahr werden die Defizite aus den Rücklagen finanziert – so auch 2019.