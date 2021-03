Kreis Herford nimmt Allgemeinverfügung zurück

Die von Landrat und Bürgermeistern vorgesehene Verschärfung der Maßnahmen hätte unter anderem eine Einschränkung der Kundenströme in größeren Geschäften wie Super- und Baumärkte zur Folge gehabt.

Derzeit gibt es kreisweit 543 aktuell bestätigte Corona-Fälle. Der Inzidenzwert geht um 8,4 Punkte auf 124,9 zurück. Die aktuell infizierten Personen verteilen sich auf Herford (130), Spenge (15), Bünde (116), Löhne (107), Vlotho (23), Enger (44), Rödinghausen (34), Hiddenhausen (25) und Kirchlengern (50). Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 147.

Ab 5. April Impfungen beim Hausarzt

Laut aktueller Erlasslage des NRW-Landesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) starten die Impfungen in den Hausarzt-Praxen ab Montag, 5. April. Vorgesehen ist, dass von den Hausärzten zunächst schwerpunktmäßig besonders gefährdete Personen, immobile Patienten in eigener Häuslichkeit und Personen mit chronischen Erkrankungen geimpft werden Dazu zählen Personen mit Trisomie 21, mit einer vorgenommenen Organtransplantation, mit Demenz, einer geistigen Behinderung oder einer schweren psychiatrischen Erkrankung (insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression), mit behandlungsbedürftigen Krebserkrankungen, mit interstitieller Lungenerkrankung, COPD, Mukoviszidose oder einer anderen, ähnlich schweren chronischen Lungenerkrankung, mit Muskeldystrophien oder vergleichbaren neuromuskulären Erkrankungen, mit Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Leberzirrhose oder einer anderen chronischen Lebererkrankung, mit chronischer Nierenerkrankung oder mit Adipositas (Body-Mass-Index über 40).

Emotionale Schreiben und Anrufe

Dazu sagt Krisenstabsleiter Markus Altenhöner: „Wir haben endlich einen Erlass aus dem Gesundheitsministerium bekommen. Damit werden die betroffenen Personen nicht bei uns im Impfzentrum geimpft. Daher bitte ich, dass sie sich mit ihren Hausärzten in Verbindung setzen. Diese Personengruppe ist besonders beängstigt und wir haben viele emotionale Schreiben und Anrufe bekommen. Wir hätten gerne jedem Einzelnen geholfen. Wir durften und konnten es aufgrund der Impfstoffknappheit aber nicht, was nicht einfach für uns war und mich persönlich auch sehr belastet hat.“

Bundeswehr unterstützt weiter

Die Bundeswehr unterstützt den Kreis Herford weiterhin im Impfzentrum und Kontaktpersonen-Management. Seit Montag, 22. März, sind zehn weitere Soldaten dem Gesundheitsamt zugeteilt worden. Insgesamt sind nun wieder 20 Einsatzkräfte des Aufklärungsbataillons 7 aus Ahlen bis zum 16. April im Einsatz. Der Krisenstab hatte zuvor einen Antrag auf weitere Unterstützung durch die Bundeswehr im Bereich Kontaktpersonenmanagement gestellt. Dieser wurde nun genehmigt.

Zudem unterstützten weiterhin 15 Soldaten des Panzerpionierbataillons 130 aus Minden (ebenfalls zunächst bis zum 16. April) den Betrieb im Impfzentrum des Kreises. Der Einsatz in Bünde (Haus Illumina) und Kirchlengern (Seniorenresidenz Klosterbauerschaft) wurde am Sonntag, 21. März, nach sechswöchiger Dauer beendet.

42 Patienten in Krankenhäusern

Derzeit werden 42 Patienten stationär in den Krankenhäusern behandelt (davon 25 mit Wohnsitz im Kreis Herford). Hiervon werden 7 intensivmedizinisch betreut, 4 davon müssen beatmet werden. In 11 Einrichtungen der Pflege- und Eingliederungshilfe sind insgesamt 11 Bewohner und Patienten sowie 15 Beschäftigte infiziert. 40 weitere Beschäftigte sind (ohne Infektion) in Quarantäne.

70 Schüler infiziert

In 41 Schulen im Kreisgebiet sind bestätigte Corona-Fälle bekannt. Hierbei handelt es sich um Infektionen bei 70 Schülern und einem Lehrer. In 13 Kitas sind 14 Kinder und 2 Mitarbeiter infiziert.